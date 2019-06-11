Расходы дорожного фонда превысили доходы

Если доходы дорожного фонда составили 111,5 млн рублей, то расходы — 123,7 млн. Наибольший удельный вес в структуре доходов фонда составила госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — 53,7 млн рублей (48,1%). Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам с системой электронного сбора оплаты составила 45,8 млн (41%), другие доходы — 12,1 млн (10,8%).





В структуре расходов дорожного фонда наиболее значимыми являются: расходы на содержание автомобильных дорог — 47,9 млн рублей (38,7%), погашение кредитов банков и выплата процентов по ним — 38,9 млн (31,4%), субвенции местным бюджетам — 21,4 млн (17,3%), строительство и реконструкция автомобильных дорог — 8,8 млн (7,1%), а также текущий ремонт автомобильных дорог — 4 млн (3,2%), капитальный ремонт автомобильных дорог — 2 млн рублей (1,6%).