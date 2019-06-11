В России за два дня уничтожили 110 тонн яблок, ввезенных из Беларуси

5 и 6 июня на смоленском полигоне уничтожено пять партий яблок неустановленного происхождения (всего 79,19 тонн). Специалисты ведомства установили, что яблоки ввезли с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.





В Брянской области 6 июня уничтожили три партии яблок (30,818 тонн), две партии из которых привезли из Молдовы, а одна — неустановленного происхождения. Транспортные средства были задержаны.









В конце мая псковские таможенники задержали девять фур, в которых было 100 тонн яблок. Их везли лесными тропами из Беларуси без соответствующих документов. Всю партию так же уничтожили.





С 12 апреля, напомним, Россельхознадзор ввел запрет на поставку яблок и груш из Беларуси. В ведомстве не исключают, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.