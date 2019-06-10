IBA представила на «Белагро» платформу точного земледелия

Программно-аппаратная платформа AgronomX помогает аграриям выявлять отклонения в вегетации на ранних этапах, планировать и отслеживать загрузку техники, анализировать почву, предсказывать развитие болезней растений.





А также удаленно отслеживать активность вредителей, планировать работы и мероприятия, базируясь на точном агрономическом прогнозе погоды с учетом особенностей местности.





Так, платформа содержит модели, предсказывающие наступление свыше 80 заболеваний более чем для 35 сельхозкультур. Как только складываются условия, провоцирующие их возникновение, система оповещает о необходимости принять меры.





Данный функционал позволяет сельхозпроизводителям отойти от практики внесения средств защиты растений по расписанию, перейдя на их точечное применение по мере необходимости.





Это помогает сократить затраты на средства защиты в среднем на 30 процентов и повышает эффективность земледелия в целом.





AgronomX состоит из аппаратной и программной частей. К аппаратной относятся сенсоры, сканер почвы, который позволяет за 10 минут прямо в поле проанализировать пробы. А также ловушки для насекомых, помогающие распознать вид вредителя и автоматически отслеживать динамику его активности, и прочее.









Платформа также способна в режиме онлайн отслеживать условия в местах хранения урожая, сообщая аграриям обо всех отклонениях, что помогает дольше сохранять готовую продукцию.





Сейчас AgronomX в качестве пилотного проекта внедрена в десяти хозяйствах Беларуси, а первые результаты масштабного тестирования будут получены уже этой осенью.





Международный холдинг IBA Group занимается разработкой ПО более 25 лет. В белорусских центрах разработки работает 2 600 человек.

IBA Group реализует проекты в более чем 40 странах Европы, Азии, Африке, Северной̆ Америке, Австралии и Океании. Среди заказчиков – Нацбанк, министерства и ведомства Беларуси, крупнейшие предприятия нефтегазовой сферы и энергетики.



