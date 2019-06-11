«Белнефтехим» оценил ущерб от «грязной» российской нефти в $ 155 млн

Мозырский НПЗ оценивает потери от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» за апрель в размере 155 млн долларов, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

Глава российской госкомпании просит правительство ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе «Дружба».





В своем письме Сечин указывает, что «Роснефть» получила претензии от Мозырского НПЗ и польского переработчика Orlen. Они требуют компенсацию потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на 155 млн и 0,45 млн долларов соответственно.





«Роснефть» перенаправила претензии в «Транснефть», однако оператор трубопровода «Дружба» не подтвердил, что готов их удовлетворить, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма.









Свою претензию Мозырский НПЗ объяснил тем, что в апреле завод получил 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов от «Роснефти». Из них загрязненная хлорорганикой нефть составила 370 тыс. тонн. Беларусская сторона считает, что эта нефть не стоит ничего и хочет вернуть сумму переплаты в размере 155 млн долларов. При этом «Белнефтехим» не исключает возможности судебного разбирательства, однако хотел бы решить вопрос с компенсацией «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке». Беларусь также готова рассмотреть вопрос о соразмерном снижении цены некачественной нефти.





Напомним, ядовитую нефть в Беларуси обнаружили 19 апреля. Поставки чистой нефти начались лишь 4 мая.