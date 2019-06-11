Трудящихся все меньше

Такие данные приведены в статистическом бюллетене Белстата «Численность, заработная плата работников, затраты организаций Республики Беларусь на рабочую силу в 2018 году».





В прошлом году среднесписочная численность работников составила 3 760 128 человек, в том числе 1 761 853 женщины и 1 606 937 мужчин. Удельный вес женщин в общей численности работающих — 52,3 %.





С 2011 года количество работников падает, хотя до этого наблюдался их прирост на протяжении шести лет. Так, в 2017-м численность работников составляла 3 783 811 человек, в 2016-м — 3 850 878, в 2015-м — 3 932 822, в 2014-м — 4 043 991. За десять лет число работников уменьшилось на 427 426 человек, или на 10,2 %. Для сравнения: в 2008 году их было 4 187 554.









Активная столица. В прошлом году наибольшее количество работников было зарегистрировано в Минске (930 209) и Минской области (599 819). На третьем месте — Гомельская область (514 626), на четвертом — Брестская (497 825), на пятом — Витебская (428 177), на шестом — Гродненская (403 839). Замыкает таблицу Могилевщина: в прошлом году там работало 385 633 человека.





Наибольшее число трудящихся задействовано в промышленности — 936 513 человек, или 24,9 % от общего количества работников в стране. Далее идут оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов (466 233 человека, или 12,4 % от общего количества занятых), образование (441 361 человек, или 11,7 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство (337 692 человека, или 9 %). Значительное количество белорусов работает в здравоохранении и сфере социальных услуг (324 109 человек, или 8,6 %).

Как сообщает издание "Белорусы и рынок" , самые маленькие зарплаты зафиксированы в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха (734,1 руб.), лесном, сельском и рыбном хозяйстве (684,7 руб.), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (666,3 руб.), образовании (665 руб.), а также в сфере услуг по временному проживанию и питанию (652,6 руб.).



