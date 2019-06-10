Такое мнение в интервью Thinktanks.by выразила эксперт центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.





Экономист отметила, что на сегодняшний день белорусская экономика зависит от поддержки со стороны России по целому ряду аспектов.





Факторы экономической зависимости: явные и не очень





-- В первую очередь, это преференции в виде низких цен на нефть и газ. По расчетам МВФ, в 2006 году доля этих субсидий достигала 25% от ВВП. Хотя поддержка по ценам на энергоресурсы в последние годы снижается, она все равно остается высокой. Сегодня объем субсидий составляет немногим менее 10% от ВВП, -- рассказала Катерина Борнукова.





Еще одним важным аспектом является зависимость во внешней торговле. Российский рынок остается наиболее важным для экспорта белорусских товаров, а для многих госпредприятий и вовсе является единственным. Значительные объемы экспорта в другие страны достигаются за счет торговли калийными удобрениями и нефтепродуктами. Но и здесь не удается полностью уйти от зависимости, поскольку нефтепродукты производятся из российского сырья.





Не менее важным фактором, привязывающим белорусскую экономику к России, является внешний долг.





-- Основными кредиторами Беларуси являются России и Евразийский фонд стабилизации и развития, в котором решающую роль также играет голос России. Поскольку внешний долг продолжает наращиваться, зависимость от России не уменьшается, -- говорит Катерина Борнукова.





Есть еще один, менее очевидный аспект зависимости -- совместный рынок труда. В ситуациях, когда в белорусской экономике был кризис, а в России – более-менее стабильная ситуация, значительное количество белорусов находило там работу, и это заметно снижало социальную напряженность. Борнукова отметила, что в этот период макроэкономические данные показывали приток переводов из-за рубежа, который поддерживал валютный баланс.





У российской экономики больше нет возможности поддерживать белорусскую





На первый взгляд, белорусская экономика получает значительные бонусы от столь плотного экономического сотрудничества с Россией. Однако такой высокий уровень зависимости имеет серьезные негативные стороны.





-- Большая проблема заключается в том, что когда в России возникают проблемы, они резонируют в экономике Беларуси. Кризис 2015-2016 годов является ярким примером, когда российский кризис обострил наши внутренние проблемы и выступил провоцирующим фактором. В кризисный период наш экспорт в Россию упал на треть. В начале 2000-х годов российская экономика выступала для нас локомотивом, то сейчас перспективы роста в России довольно унылые, особенно если учесть риски новых санкций. Все это может в очередной раз привести к кризису. Но даже если он не случится, у российской экономики больше нет возможности поддерживать белорусскую экономику. Россия принимает непопулярные решения – повышает пенсионный возраст, увеличивает НДС, и на этом фоне предоставлять субсидии Беларуси вряд ли будет возможно, -- считает Катерина Борнукова.









Сокращение объемов российской поддержки может ускорить реформы





Получая в течение многих лет значительные объемы поддержки со стороны России, Беларусь столкнулась с еще одним негативным побочным эффектом, который заключается в том, что страна могла себе позволить не проводить экономические реформы. И последствия такого подхода мы можем наблюдать сегодня.





-- Несколько лет назад необходимость реформировать госпредприятия не была очевидной, их продукцию и без того покупали на российском рынке. Теперь российский рынок стагнирует, к тому же на нем выросла конкуренция со стороны китайской продукции. Мы декларируем желание диверсифицировать торговлю. Но в ЕС, например, конкурентоспособна только наша пищевая промышленность, а на ее пути стоят регуляторные препятствия, поскольку Евросоюз защищает своих сельхозпроизводителей. Продукция машиностроительных предприятий в ЕС совершенно неконкурентоспособна. А на их реформирование, которое позволило бы производить конкурентоспособную продукцию, пока не хватает политической воли. Также есть политическое решение о развитии сотрудничества с Китаем, но географически эта страна расположена слишком далеко. Это значит, что расходы на доставку слишком велики, и чтобы продукция была с их учетом востребованной, она должна быть очень конкурентоспособной. Но сейчас нам сложно конкурировать даже на российском рынке, -- отметила Катерина Борнукова.





Впрочем, не исключено, что правительство будет вынуждено ускорить процесс реструктуризации госпредприятий. В случае реализации Россией налогового маневра Беларусь потеряет 2 млрд. долларов в год, это значит, что расходы бюджета надо будет сократить примерно на 10%, а значит, не будет ресурсов на оказание господдержки убыточным госпредприятиям в прежних объемах.





Учитывая сокращение возможностей получения от России финансовой поддержки, Минск в последние годы ищет другие источники заимствований. На рынке евробондов средства на сегодняшний день слишком дорогие из-за проблем с инвестиционным имиджем.





-- Есть еще одна опция – работать с МВФ. Однако пока правительство не хочет развивать сотрудничество с этой организацией из-за того, что считает слишком жесткими ее условия по реформированию госсектора. Но в связи с тем, что МВФ предоставляет достаточно дешевое финансирование, а возможности получать финансовые ресурсы от России снижаются, Минску, возможно, придется пойти на этот вариант, -- считает Катерина Борнукова.