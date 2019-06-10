Совет по иностранным инвестициям может появиться в Беларуси

Соответствующий меморандум готовят правительство Беларуси и ЕБРР, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский на Дне рынков капитала Беларуси на Лондонской фондовой бирже.





"Во время визита в Минск президента ЕБРР Сумы Чакрабарти мы предложили подумать о том, чтобы создать такой орган нового типа, и ощутили, что у белорусской стороны есть желание это сделать. Мы хотим это сделать по самым лучшим стандартам", - отметил Александр Пивоварский.





Предполагается, что в состав совета смогут войти как представители госорганов Беларуси, так и международного инвесторского сообщества. Формат совета еще будет прорабатываться дополнительно. По словам Александра Пивоварского, при благоприятных условиях и решении всех процедурных моментов первое заседание Совета по иностранным инвестициям может пройти до конца 2019 года.









"Диалог с инвесторами - это очень важно. Мы видим, какая конкуренция сейчас идет в мире за иностранный капитал, надо использовать все методы, чтобы показать страну, привлечь инвесторов", - резюмировал глава представительства ЕБРР.





Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,4 млрд евро в 112 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк.