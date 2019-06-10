В Минтруда объяснили, почему не индексируются доходы населения за май

Там пояснили, что индексация — корректировка размера не имеющих единовременного характера доходов физлиц из бюджета с целью частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае, если индекс потребительских цен превышает 5-процентный порог с момента последней индексации. Однако этого не произошло.





По данным Национального статкомитета, индекс потребительских цен за май к апрелю составил 100,3 %.





— Он не превысил 5-процентного порога к январю 2019 г. — месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета, — пояснили в пресс-службе ведомства.





Минимальная заработная плата, установленная с 1 января в размере 330 рублей, также не подлежит индексации за май, сообщили в Минтруда.