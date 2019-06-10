Что случилось. Точные условия сделки пока неизвестны. Источники WSJ сообщают, что большая часть акций новой компании достанется United Technologies. Выручка объединенной компании превысит $70 млрд в год, что позволит ей занять вторую строчку после лидера военной промышленности в мире — Boeing. Главой совета директоров станет председатель правления United Technologies Грег Хейс, а пост председателя правления займет главный исполнительный директор Raytheon Томас Кеннеди.





Raytheon входит в тройку лидеров производителей вооружения и военной техники для армии США наряду с Boeing и Lockheed Martin. В армию Raytheon поставляет зенитно-ракетные комплексы Patriot, узлы для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, а также знаменитые ракеты BGM-109 Tomahawk и AGM-88 HARM. Стоимость компании, по оценкам Forbes, достигает $51,1 млрд.





United Technologies стоит в два раза больше ($118,1 млрд) и работает в том числе в гражданской сфере. В портфель компании входят крупнейший в мире поставщик эскалаторов и лифтов Otis, производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney, а также компания Carrier Corporation, которая занимается производством климатических систем.









В конце 2018 года представители компании сообщали, что United Technologies разделит свой бизнес на три разных компании. Производителей лифтов и климатических систем к 2020 году должны выделить в отдельные предприятия, а оставшаяся авиастроительная часть Pratt & Whitney объединится с Raytheon.





Интересно, что российские оборонщики также планируют укрупнения. На форуме в Петербурге гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в России может быть создана «одна большая авиастроительная компания». В качестве ориентира он привел все те же Boeing и Airbus. Для формирования авиастроительной компании «национального уровня» могут быть объединены Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Вертолеты России». Сделка будет возможна только после обсуждения с частными инвесторами производителя вертолетов. Чемезов прогнозирует, что при объединении в гражданский дивизион ОАК смогут пригласить других частных инвесторов.