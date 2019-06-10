«Санта-сервис» вложилась в недвижимость
Компания «Санта-Сервис» стала победителем торгов на площадке «БУТБ-Имущество», где выкупила комплекс зданий в исторической части Бреста. В частности, предметом сделки стало трехэтажное здание с гаражом и пристройками, построенное в 20-е годы прошлого столетия и являющееся историко-культурной ценностью, пишет «Вечерний Брест».
За три капитальных строения с правом заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет «Санта-Сервис» выложила 1,08 млн рублей.
Ограничений по использованию комплекса зданий в центре города у нового хозяина нет. Это может быть и деловой центр, и торговый объект, и заведение общепита. Единственное условие — компании предстоит подписать в отделе культуры Брестского горисполкома охранное обязательство на объект, представляющий историко-культурную ценность.
Из открытых источников следует, что дочерняя частная компания «Санта-Сервис» занимается техническим обслуживанием зданий.
17:01 10/06/2019