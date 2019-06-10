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Аэропорт Гродно может стать узловой точкой при перелетах из Китая в страны Евросоюза

Возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» была обсуждена во время встречи представителей китайской корпорации Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group (HATG) с администрацией СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает пресс-служба свободной экономической зоны, в ходе встречи представителям китайской корпорации представили инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест», при этом особое внимание было уделено перспективам развития логистической деятельности в регионе.

«В районе аэропорта «Гродно» расположены две инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест», на которых предусматривается реализация проектов в сфере логистики, в том числе по созданию грузового терминала и торгово-выставочного центра. В ходе переговоров стороны также обсудили возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» как узловой точки», — рассказали в пресс-службе СЭЗ.

Помимо проектов в сфере логистики, китайские бизнесмены ознакомились с перспективными инвестиционными проектами на территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», свободными земельными площадками, преференциальным режимом для резидентов парка.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрирована китайская компания ООО «СИГИКОП Логистическая компания – Гродно», которая реализует проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненской области на границе с Республикой Польша.


СЭЗ «Гродноинвест» создана в 2002 г, резидентами СЭЗ являются 74 компании с годовым объемом производства свыше 1 млрд долл, работающих в сфере деревообработки и мебельного производства, машиностроения и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, логистики и сельского хозяйства.

Корпорации Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., LTD – самая крупная государственная инвестиционная корпорация в провинции Ганьсу. Объединяет такие сферы как автомобильные дороги, авиацию, туризм и финансы. Отвечает за инвестирование и финансирование строительства автомагистралей, железных дорог, авиации общего назначения и культурного туризма, а также является владельцем контрольного пакета акций всех ведущих финансовых учреждений провинции Ганьсу.

ПРАЙМ-ПРЕСС
16:16 10/06/2019
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