Такой подход является непреодолимым препятствием, считает экономист Лев Марголин.





“Вопрос единых валют – это вопрос центральных банков. ЦБ и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента”, – напомнил Орешкин.

Единая валюта снова всплыла на поверхность. Что за этим стоит?

«Белорусский партизан» опросил экспертов.





Лев Марголин: Реформ не будет, пока у власти находится Лукашенко





- Судя по заявлениям российских чиновников, стороны не совсем вернулись к обсуждению единой валюты – это один из обсуждаемых вопросов. Единая валюта находится не в компетенции министров, а Центробанка России и Нацбанка Беларуси. Если Нацбанк в определенной степени зависит от правительства, хотя и считается независимым, то Центробанк России точно от правительства не зависит. Не желая комментировать предмет переговоров, министры пытаются спихнуть ответственность на другие инстанции.

Российские чиновники сами подчеркнули, что единая валюта возможна только в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям. Смысл таких заявлений в следующем: да, мы хотим единую валюту, как и 20 лет назад, но пока она невозможна. Лукашенко уже давно говорит о едином экономическом пространстве по всем направлениям, но Россия никак на это не соглашается. А для Беларуси это удобная отговорка: мы за единую валюту обеими руками, еще 20 лет назад об этом мечтали. Но… давайте сначала создадим единое экономическое пространство.





- Силуанов заявил, что все финансово-экономические вопросы будут решаться только после решений об углубленной интеграции.





- В этом вся и проблема. Россия сначала хочет стулья, а потом – деньги, а Беларусь хочет сначала деньги, а потом стулья. Такой подход мне представляется неразрешимым противоречием. Россия не хочет больше предоставлять экономические льготы в обмен на поцелуи, а Беларусь без единого экономического пространства не хочет идти на политические уступки. Для России единое экономическое пространство – больше политический проект, Минск же хочет выдавить из него максимум экономических преференций.





- На Петербугском экономическом форуме Путин заявил, что сегодня не стоит вопрос об объединении двух государств.





- Я верю. Любые силовые или квазисиловые действия в отношении Беларуси принесут России больше минусов, чем плюсов. Не говорю уже о реакции США и Евросоюза на силовые действия, даже реакция внутри России будет отрицательной: в отличие от украинцев, которых в России всегда воспринимали как слишком гордых, белорусы – свои ребята, душевные, хорошие, зачем на них наезжать? Ломание Беларуси через колено общественное мнение России воспримет отрицательно.





- Романчук поставил вопрос иначе: зачем захватывать, если через год-два обессиленную белорусская экономика ляжет – бери не хочу.





- В этом плане Романчук прав: экономика обязательно ляжет – через год, через два, может, три-четыре выдержит. Но без реформ экономика никуда не двинется. А реформ не будет однозначно, пока у власти находится Лукашенко – он их не воспринимает прежде всего психологически.

Не факт, что «бери-не хочу» через два-три года будет только для России. Когда экономика пойдет ко дну, никто не знает, куда в последнем прыжке бросится Лукашенко – на запад или на восток. Может случиться, что он броситься именно на Запад. Очень многое будет зависеть от Украины: если Украина в ближайшие два-три года покажет историю успеха, тогда Лукашенко более внимательно станет поглядывать на Запад, видя там перспективу. Если ситуация в Украине не изменится, тогда, вероятно, у России перспектив больше.





Леонид Заико: Единая валюта – вопрос дураков





Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико предложил свой вариант «единой валюты».





- Это вопрос дураков, которые обсуждает его уже 15 лет.

Что надо сделать, если страны решили проводить грамотную интеграцию?

Пункт первый. Путин, тебе Заико говорит: зачеркни два нуля в российских рублях. Потом приезжай в Минск, садись за круглый стол и обсуждай с профессионалами: какую валюту будем делать. Если 1 доллар будет стоить 60 российских копеек, лучше сделать российский рубль в качестве основы, если нет – белорусский рубль: за один доллар дают два белорусских рубля. И не выпендривайтесь, потому что вы ведете себя очень непрофессионально.

Пункт второй. Лукашенко и Путин проводят большой сбор: приглашают товарища Си Цзиньпиня, всех, кого можно собрать, - и объявляют, что новая денежная единица будет называться рублем, и он будет золотым (Россия в прошлом году купила больше всех золота). Мы вводим золотой стандарт.

Вот и все. Чиновники трусливые, боятся ввести золотой стандарт. Настолько низкий уровень у всех российских министерских! По этому поводу я все время дискутировал с бывшим советником Путина Андреем Илларионовым; когда я ему говорил, что надо зачеркнуть нули, он точно так же считал. Это мнение и мое, и Илларионова, и Романчука.





- Когда речь идет о единой валюте, это обязательно российский рубль?





- Я предлагаю: если вы проведете деноминацию и уберете два нуля, тогда мы согласны на российский рубль. Если вы этого не сделаете, придется соглашаться на белорусский рубль. Выбирайте!





- Единая валюта обязательно предусматривает создание «союзного государства» в том виде, как это прописано в союзном договоре 1999 года?

- На это дело начхать, потому что единая валюта – требование экономической элиты, необходимая часть для создания полноценных отношений. Нас дербанит: российский рубль то полез вверх, то сиганул вниз, белорусские предприятия бегают в Нацбанк и говорят, российский рубль девальвировался, мы неконкурентны. Все это надо было делать еще 15 лет назад: вводить золотой стандарт и вводить рубль.

К этому процессу надо подключать Армению, можно предложить Украине (смеется), они, правда, испугаются: в Украине считают, что гривна – признак их суверенитета, национальной независимости. Не существует национально независимых денег.





- Действительно, в Беларуси многие считают, что отказ от белорусского рубля – удар по суверенитету.





- Потому что у них ничего нет: они не образованы, неконкурентны. Они думают, что печатание бумажек с изображением Минска или Гродно – это и есть суверенитет. Это суверенитет для тех, кто хочет постоянно печатать деньги и раздувать щеки. Закончилось время суверенитета. Князья и императоры печатали бумажные деньги, чтобы обманывать людей, говорю не по-научному.

Хотите суверенитет – делайте все, как немцы: Германия экспортная страна, все, что делаете – продается. А то хотят покупать российскую нефть подешевле – и суверенитета. Я таких смешных ребят давно уже не видел.



