Минсельхозпрод обещает, что Беларусь будет с хлебом

«Посевная прошла в сжатые сроки. По перезимовке озимых у нас сложилось такое, что в восточной части страны нам пришлось провести пересев яровыми, техническими культурами. Но в целом виды на урожай, вот сегодня мы здесь видим демонстрационные поля — должны мы быть с хлебом. Республика уже последние двадцать не знала, что такое дефицит хлеба, не знает, что такое дефицит продуктов», — сказал Анатолий Хотько в эфире беларусского телевидения.





Он также коснулся проблем с поставками отечественной продукции в Россию.









«Мы сегодня поставляем свою продукцию в 95 стран мира. Мы сегодня открыты на такой крупный, серьезный рынок, как китайский. По говядине мы входим в 15 стран, которые имеют доступ поставки говядины на китайский рынок. Это серьезные требования, которые наши предприятия прошли. Это объясняет какую-то ситуацию с качеством или ограничениями. Даже Евросоюз отмечает, что наши требования горазд выше, чем европейские. Сегодня за четыре месяца экспорт у нас составит 104%. Ограничения вводятся и снимаются. Вот сегодня у нас по дорожной карте, которую мы согласовали с Россельхознадзором в феврале месяце, у нас сняты ограничения по отдельным видам 16-20 предприятий. Мы хотели бы правильно, честно работать. Перебить наше качество вряд ли кому удастся», — добавил министр.





По его словам любые трудности только способствуют повышению качества отечественной продукции.