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Замминистра: с Россельхознадзором пошел конструктивный диалог

"Рынок России был, есть и будет премиальным", — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в интервью телеканалу СТВ.

Игорь Брыло / СТВ

По словам чиновника, споры с Россельхознадзором насчет поставок продуктов дисциплинировали белорусскую отрасль. "Сейчас мы, может быть, даже чрезмерно подходим к лабораторному контролю, качеству нашей продукции и так далее. То есть немножко они нас собрали в кулак", — пояснил он.

Брыло добавил, что диалог с российской стороной продолжается. Поставки некоторых белорусских предприятий в Россию запрещены, с других снимают санкции. "Но, тем не менее, диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог. В ближайшее время планируется визит нашего министра к министру сельского хозяйства Российской Федерации", — обозначил чиновник перспективы.

Также замминистра добавил, что белорусские продовольственные предприятия очень быстро получили сертификацию в Китае — всего за два года. А европейская миссия, посетившая Беларусь в мае, была приятно удивлена нашими предприятиями, подчеркнул Брыло. 


08:40 10/06/2019
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