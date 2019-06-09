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Стоимость золота поднялась до максимума с лета прошлого года

С начала недели драгметалл подорожал на 3%.

В пятницу, 7 июня, цена на золото поднялась до максимальной отметки с августа 2018 года на фоне ожиданий того, что центробанки мира, в том числе Федеральная резервная система США, начнут снижать ставки для стимулирования экономического роста, сообщает Financial Times.

Отмечается, что котировки золота на нью-йоркской бирже выросли на 1%, до $1348,3 за тройскую унцию. С начала недели драгметалл подорожал на 3%.

Как пишет издание, золото, считающееся защитным активом, растет в цене на фоне усиления рисков замедления роста глобальной экономики, вызванного ухудшением отношений между США и Мексикой. Кроме того, спрос на такие активы поддерживается слабыми статданными.


Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

На фоне столь слабых статданных аналитики Barclays пересмотрели свой прогноз относительно ставки в США и теперь ожидают, что Федрезерв может снизить базовую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта в июле и еще на 0,25 п.п. в сентябре.


16:55 09/06/2019
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