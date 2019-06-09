Беларусь вернула России 450 тысяч тонн грязной нефти





Беларусь вернула России 450 тыс. т нефти, загрязненной органическими хлоридами. Она была прокачана в реверсном режиме. Нефть, возвращенная России, находилась в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы Польши.

Некачественная нефть была замещена кондиционной. Это позволило сегодня возобновить прокачку сырья в направлении польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов.









«Белнефтехим» продолжит реверсом возвращать нефть в Россию. Загрязненной остается третья нитка трубопровода между Мозырем и польским Адамово. Ее очистку планируется завершить в начале июля. Следующим этапом «Белнефтехим» начнет очистку нитки трубопровода между Мозырем и российской Унечей. Она будет продолжаться до середины августа, передает пресс-служба концерна.



