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Белорусы тратят на алкоголь и табак больше, чем на образование

Больше всего денег белорусы тратят на еду – 39,6 % от всех потребительских расходов в первом квартале.

Такие выводы содержатся в отчете Белстата о выборочном обследовании домохозяйств по уровню жизни за январь-март 2019 года.

За вышеуказанный период денежные расходы на одно домохозяйство составили 1 214 рублей в месяц. С учетом роста цен в сравнении с аналогичным периодом 2018 года денежные расходы увеличились на 14,1 %.

Основную статью расходов составляют потребительские расходы, то есть средства, которые тратятся на еду, алкоголь, табак, непродовольственные товары и оплату услуг: 905 рублей за январь-март (74,5 % от всех расходов).

На еду белорусы тратят больше всего: в среднем 358 рублей ежемесячно, или 39,6 % от всех расходов.


Примечательно, что расходы на спиртное и табак (в среднем 26 рублей в месяц) превалируют над расходами на образование (18 рублей в месяц).

При этом 59,7 % семей тратили на спиртное и табак 44 рубля в месяц.

Белновости
09:17 09/06/2019
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