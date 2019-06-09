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Минский магазин скопировал логотип и название у немецкой сети супермаркетовю Это нормально?

На проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев открылся новый супермаркет. Читатели marketing.by обратили внимание, что логотип магазина под названием Lider Express очень похож на логотип международной сети супермаркетов Lidl. Совпадает буквально все, начиная от цветового решения и формы, заканчивая фирменным «лидловским» начертанием латинской буквы «i».


Магазин, по данным издания, принадлежит компании «ЕврокэшГрупп», которая владеет сетью гипердискаунтеров формата Cash&Carry. Похоже, владельцы магазина решили провести буквальную аналогию с международной сетью супермаркетов родом из Германии, позаимствовав яркое узнаваемое лого и отличительную сине-желтую гамму. В СНГ, к слову, Lidl не присутствует, поэтому возмутиться таким заимствованием некому.

Сеть Lidl состоит из примерно 10 500 магазинов в Европе и США. Первые магазины открылись в 1973 году в Германии.

The Village
09:08 09/06/2019
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