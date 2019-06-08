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Утром - интеграция, вечером кредиты. Глава российского Минфина связал кредиты для Беларуси с интеграцией

Выплата Беларуси компенсации за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли или выдача кредита возможны после того, как страны выработают общий подход к интеграции.


 Об этом заявил журналистам глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума. По мнению министра, пока что не стоит принимать решения по поводу компенсации.

"Позиция, которую мы высказали Беларуси: нам необходимо принимать комплексные решения, которые касались бы видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений", — отметил Силуанов.

При этом российский министр говорит, что Москва "не ставит каких-то условий и предложений", что Минск должен сделать для получения компенсации, пишет kommersant.ru

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что речи об объединении России и Беларуси "нет и быть не может".


17:05 08/06/2019
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