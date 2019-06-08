На экспертизу в аккредитованную лабораторию отправили 78 бутылок масла четырех наименований — во всех емкостях зафиксирован недолив.





Так, испытаниям подверглись шесть партий подсолнечного масла российских производителей — производственной компании «Наш продукт» и торгового дома «Жемчужина Поволжья». Во всех испытанных образцах установлен недолив до 4,5% масла.





Речь идет о таких торговых марках, как «Масло от Яночки» (800 мл), «Кубанская семечка» (900 мл), «Жемчужина Поволжья» (850 мл), «Волжские Зори» (1 л).





В частности, в «Волжских Зорях» наибольший недолив составил 25 мл, в «Жемчужине Поволжья» — 38,5 мл. В результате такого «маркетингового хода» покупатель покупает меньшее количество масла, чем ожидает. При этом продавец позиционирует свой товар как более дешевый, комментирует начальник отдела государственного метрологического надзора Гомельской областной инспекции Госстандарта Ольга Кузьминская.