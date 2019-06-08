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Задержан глава Могилевского облпотребсоюза

Задержан председатель правления Могилевского облпотребсоюза Сергей Шуркало, сообщили TUT.BY источники. Руководителя подозревают в превышении служебных полномочий и присвоении имущества.

Задержан глава Могилевского облпотребсоюза
Фото с сайта pniva.by
По словам собеседников портала, Сергея Шуркало задержали на этой неделе. На работе его нет уже несколько дней, а исполняющим обязанности председателя правления Могилевского облпотребсоюза назначен заместитель Шуркало. Дело ведет КГБ, сообщают источники.

Получить оперативный комментарий в Комитете госбезопасности не удалось.

Могилевский облпотребсоюз координирует работу районных райпо — то есть магазинов потребкооперации, которые находятся в маленьких городах и на селе.

В области Сергея Шуркало характеризуют как профессионального руководителя, благодаря которому Могилевский облпотребсоюз занимает лидирующие позиции в Белкоопсоюзе.

Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше восьми тысяч торговых объектов и 700 автомагазинов.


12:35 08/06/2019
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