Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

На "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, здание разрушено, пострадавших нет

В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание.


Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. Сообщение об инциденте на территории предприятия поступило в службу 101 в 23.38 7 июня. В одноэтажном блочном здании аварийного слива масла произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. 

В результате строение разрушено. Причина взрыва устанавливается.

Напомним, что это далеко не первое ЧП на предприятиях деревообработки. 


11:26 08/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё