



Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. Сообщение об инциденте на территории предприятия поступило в службу 101 в 23.38 7 июня. В одноэтажном блочном здании аварийного слива масла произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.





В результате строение разрушено. Причина взрыва устанавливается.





Напомним, что это далеко не первое ЧП на предприятиях деревообработки.



