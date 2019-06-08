На "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, здание разрушено, пострадавших нет
В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание.
Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. Сообщение об инциденте на территории предприятия поступило в службу 101 в 23.38 7 июня. В одноэтажном блочном здании аварийного слива масла произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате строение разрушено. Причина взрыва устанавливается.
Напомним, что это далеко не первое ЧП на предприятиях деревообработки.
11:26 08/06/2019