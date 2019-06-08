Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В АПК правительство констатировало провал

На заседании Президиума Совмина участники рассмотрели, как проходила реализация государственных программ (подпрограмм) в 2018 году, и оценили эффективность их реализации, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, по словам премьер-министра Сергея Румаса, который был председателем на этом совещании, только шесть из двадцати реализованных в прошлом году госпрограмм были признаны высокоэффективными. Четыре были отнесены к эффективным, остальные десять – к среднеэффективным. Таким образом, совсем неэффективных госпрограмм у нас не было.

В то же время, если сравнить с итогами предыдущих лет, то в 2017-м высокоэффективных программ в Беларуси было девять, а еще годом ранее – четырнадцать. Означает ли это, что эффективность реализации госпрограмм все время падает? Председатель правительства так не считает. По его мнению, подобная динамика обусловлена изменением самой методики оценки эффективности. Проще говоря, требования к достигнутым результатам становятся все более жесткими, а оценки – справедливыми.

Но и среди высокоэффективных госпрограмм есть свои лидеры: как сообщил присутствующим министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой: в прошлом году особо выделились госпрограммы «Белорусский лес» и «Беларусь гостеприимная». Возможно, во многом благодаря последней в нашу страну в 2018 году удалось привлечь около 5 миллионов туристов.

Главным аутсайдером министр назвал аграрную госпрограмму, в ходе выполнения которой не удалось выполнить сразу 9 из 15 показателей, в т.ч. один из ключевых — экспорт сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что на госпрограммы из всех источников финансирования в прошлом году было направлено более половины (57%) внутреннего валового продукта, или 60% всех бюджетных расходов.

09:26 08/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё