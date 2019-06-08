Концерн "Беллегпром" планирует продвигать продукцию на зарубежные рынки под единым брендом, что позволит диверсифицировать экспорт, сообщила председатель концерна Татьяна Лугина, передает БЕЛТА . "Белорусская одежда - уже бренд.





Когда каждый производитель самостоятельно пытается освоить тот или иной рынок, это сложно и финансово-экономически, и стратегически", - отметила Татьяна Лугина.





Ранее недавно назначенная на должность главы концерна Татья Лугина заявляла о необходимости усилить маркетинг и провести ревизию ассортимента белорусской легкой промышленности. Также Лугина заявляла о необходимости пристальнее изучить предпосылки, способствующие бурному росту присутствия секонд-хенда на белорусском рынке. По мнению Лугиной, его динамику необходимо остановить.



