Неолиберализм оказался полным провалом - Нобелевский лауреат

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что неолиберализм оказался провалом и должен быть заменен прогрессивным капитализмом. Об этом он написал в колонке, опубликованной на сайте Project Syndicate.





По словам Стиглица, снижение налогов для богатых, дерегуляция рынков труда и товаров, финансиализация и глобализация не оправдали надежд и привели к замедлению роста мировой экономики, а большая часть роста - это рост самых богатых.





"После десятилетий стагнации или даже падения доходов тех, кто расположен на шкале доходов пониже, неолиберализм должен быть объявлен мертвым и похоронен", - пишет экономист.





На смену ему должен прийти "прогрессивный капитализм", который основывается на четырех приоритетах, отмечает Стиглиц. Первый - восстановление баланса между рынком, государством и гражданским обществом.





"Медленный экономический рост, растущее неравенство, финансовая нестабильность и ухудшение экологии - это те проблемы, которые порождает рынок. Сам он преодолеть их не может, поэтому власти обязаны ограничивать рынки и придавать им форму - через охрану окружающей среды, регулирование в сфере здравоохранения, техники безопасности и прочее", - пишет нобелевский лауреат.





Задача правительства, по его мнению, также состоит в том, чтобы делать то, что рынок не может или не будет делать. Например, активно инвестировать в фундаментальные исследования, технологии, образование и в то же здравоохранение.





Второй приоритет - научные исследования и социальная организация ради общего блага. По мнению Стиглица, рынки по-прежнему играют решающую роль в содействии социальной кооперации, но только в демократических обществах, где работает закон. В ином случае люди строят богатство на эксплуатации людей, а также на "легком" заработке, вроде сдачи имущества в аренду, а не на подлинной изобретательности.





Третий приоритет - борьба с монополизмом, когда гиганты рынка скупают конкурентов и создают барьеры для входа.





Четвертый приоритет - разорвать связь между экономической властью и политическим влиянием.





"По мере того, как США приближаются к фундаментально недемократической системе "один доллар - один голос", система сдержек и противовесов, столь необходимая для демократии, вероятно, не сможет удержаться: ничто не сможет ограничить власть богатых. Это не только моральная и политическая проблема: экономики с меньшим уровнем неравенства на самом деле функционируют лучше. Таким образом, прогрессив капиталистические реформы должны начинаться с сокращения влияния денег в политике и уменьшения неравенства", - отмечает Стиглиц.