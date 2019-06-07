Лукашенко назвал НПЗ и «Белоруснефть» основой экономики

Алексанр Лукашенко в ходе встречи с работниками «Нафтана» назвал добывающую компанию «Белоруснефть» и два нефтеперерабатывающих завода основой экономики страны. По его мнению, обеспечение страны углеводородами — одна из основ независимости страны.

«От того, будут работать эти предприятия или нет, зависит в будущем жизнь многих белорусов. Потому что сегодня без топлива никуда», — цитирует президента его пресс-служба.





Далее Александр Лукашенко обратил внимание рабочих на то, как ведут себя другие страны в сложившихся условиях.





«Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры — старший брат на востоке. Это налоговый маневр и прочее поставило наши предприятия в очень серьезную ситуацию», — сказал он.





А затем добавил: «Основные игроки — Америка, Россия, саудовцы вы знаете, как себя ведут. То «ОПЕК плюс», то «ОПЕК минус», намекая на большую волатильность нефтяных котировок.





Президент акцентировал внимание на торговых войнах и санкциях. Он сказал, что Россия, где мы покупаем нефть, находится в «очень непростой ситуации».



