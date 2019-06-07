"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - пояснил Александр Лукашенко.





Глава государства рассказал, как в начале его президентства пробовали за $15 млн продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. "Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами", - допустил он.





И добавил, что бытует мнение о невозможности приватизации крупных предприятий в Беларуси. "Да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список", - подчеркнул он.











