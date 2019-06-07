Лукашенко: Нужно развивать добычу своей нефти





Во время поездки Лукашенко сориентировал руководство отечественных нефтеперерабатывающих предприятий исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти.





Было отмечено, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на "Нафтане" успели среагировать, но было значительно снижена загрузка предприятия.





"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - подчеркнул Лукашенко.





В этой связи он отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко.







