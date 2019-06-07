Лукашенко: Нужно развивать добычу своей нефти
Лукашенко 7 июня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО "Нафтан".
Во время поездки Лукашенко сориентировал руководство отечественных нефтеперерабатывающих предприятий исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти.
Было отмечено, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на "Нафтане" успели среагировать, но было значительно снижена загрузка предприятия.
"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - подчеркнул Лукашенко.
В этой связи он отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко.
После ознакомления с работой завода Александр Лукашенко провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.
Он отметил, что добыча своей нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны.
"Сегодня мы обсудим положение дел в отечественной нефтепереработке и рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой отрасли. При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн т, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
12:34 07/06/2019