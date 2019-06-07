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Нацбанк похвастался ростом ЗВР до $8,1 млрд

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8 090,0 млн. долларов США (в эквиваленте).

За май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн. долларов США (на 6,9 процента) после роста в апреле 2019 года на 322,7 млн. долларов США (на 4,5 процента), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

В мае 2019 года правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 140 млн. долларов США.


Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд. долларов США.


В этой стране самые высокие из трех балтийских стран бывшего СССР зарплаты и уровень жизни.

"Белорусский партизан"
11:18 07/06/2019
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