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Лукашенко приехал на "Нафтан": о чем пойдет речь

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО "Нафтан", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона в целом, а также города Новополоцка и ОАО "Нафтан". Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрит производственную территорию предприятия. В частности, вниманию Президента представят установку первичной переработки нефти АТ-8 и строящуюся установку замедленного коксования нефтяных остатков. 

Как пояснили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим", реализация проекта по строительству комплекса замедленного коксования нефтяных остатков (КЗК) позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт - нефтяной кокс. Этот продукт используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. 

С начала года на строительстве КЗК освоено более $40 млн инвестиций в основной капитал, в целом по ОАО "Нафтан" - более $47 млн инвестиций.

 Александр Лукашенко во время посещения предприятия ознакомится также с социальными объектами ОАО "Нафтан". Там же глава государства проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия. 

В 2019 году на белорусских НПЗ продолжается реализация двух крупнейших инвестиционных проектов. Помимо КЗК в ОАО "Нафтан", это строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Оба проекта - одни из самых значительных, когда-либо реализованных в Беларуси. Их общая стоимость превышает $2,2 млрд. 

09:57 07/06/2019
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