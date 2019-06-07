Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Виртуальная карта позволит покупателям приобретать товары в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом. Оплата будет производиться бесконтактно. Платить ей можно будет только в магазинах сети. Оформление карт будет производиться прямо в супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита.





Как пояснила главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич, при снижении реальных доходов россиян такие карты рассрочки позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам. Такие карты позволят поддержать спрос на товары повседневного спроса.





Согласно данным Росстата, реальные доходы падали в период с 2014 по 2017 годы, в 2018 году они показали близкий к нулю рост — на 0,1 процента. С 2013 года реальные доходы жителей России сократились на 8,3 процента. По оценке ведомства, в первом квартале 2019 года доходы упали на 2,3 процента. Экономисты ВШЭ и РАНХиГС ранее спрогнозировали, что реальные доходы россиян продолжат падать.