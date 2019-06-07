В Гомеле приостановлена работа модернизированной линии по выпуску виниловых обоев в филиале «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт», сообщает БелТА

Мера объясняется превышением нормативов по выбросам в атмосферный воздух, сказал на пресс-конференции министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.





«Предприятию рекомендовано доработать технологический процесс и выйти на те параметры, которые будут соответствовать экологическим нормам и требованиям, чтобы не было превышения предельно допустимых концентраций, прежде всего по выбросам», — сообщил министр. После этого государственная экологическая экспертиза изучит документацию.





По словам министра, превышение норм по выбросам зафиксировали на этой неделе, но оно было незначительным.





После запуска модернизированной линии по выпуску виниловых обоев местные жители жаловались на неприятный запах и шум от завода.



