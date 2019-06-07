Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Один из способов — создание новых производств на этих территориях. FINANCE.TUT.BY взглянул на последние данные статистики о зарплатах по районам и выбрал тех, кому в первую очередь нужно помочь заработать.





Начать, конечно, нужно со знаменитой Шарковщины. Годами этот район возглавляет десятку самых «бедных». Первые три месяца этого года средняя зарплата здесь не превышала даже 600 рублей. Правда, в апреле ситуация наконец переломилась: сейчас средние заработки здесь составляют 631,9 рубля.





Наравне с Шарковщинковским живет Мстиславский район: получают здесь не намного больше — 634,3 рубля. Стоит сказать, что этот район иногда сменяет Шарковщину на пьедестале «бедняков». Еще один завсегдатай десятки самых низкооплачиваемых районов — Славгородский (средняя зарплата в апреле этого года — 674,7 рубля).





Кстати, если пару лет назад десятка «бедняков» в основном состояла из районов Витебской области, то сейчас ситуация поменялась: половина районов с низкими зарплатами — представители Могилевской области. Так, в апреле в этом списке кроме Мстиславского и Славгородского районов, оказались: Круглянский район (682,3 рубля), Бобруйский (685,2 рубля) и Дрибинский (697 рублей).





Витебскую область (кроме Шарковщинковского района) представляют в этом анти-рейтинге Миорский (680,3 рубля), Лиозненский (694,7 рубля) и Сенненский (695,1 рубля) районы.





Также в списке самых «бедных» оказался один представитель Гомельщины — Кормянский район (688,5 рубля).





Есть интересные тенденции и в десятке самых «богатых» районов. Здесь лидер тоже традиционен — Солигорский район (1554,3 рубля). Но если в предыдущие месяцы заработки жителей шахтерского края обгоняли столицу на 100, а то и больше рублей, то сейчас разбежка с Минском практически не видна (средняя зарплата в столице в апреле — 1 551,7 рубля).





Всего же больше 1000 рублей получают в 8 районах страны. Кроме Солигорского это: Минский (1281,8 рубля), Речицкий (1129,6 рубля), Дзержинский (1106,9 рубля), Мозырский (1058,1 рубля), Смолевичский (1038,8 рубля), Жлобинский (1029,9 рубля) и Островецкий (1041,9 рубля) районы. Как видим, в этом списке нет ни одного представителя Витебской или Могилевской областей.



