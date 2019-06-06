



Чаще всего термин Road Show (англ. – дорожное шоу) используется в сфере обращения ценных бумаг, когда под ним понимается подготовительные мероприятия, проводимые при выпуске ценных бумаг. Однако он широко применяется и в других сферах как обозначение одного из важнейших инструментов улучшения имиджа компании и продвижения ее на рынке.





Пресс-служба Национального центра маркетинга, в частности, сообщила, что белорусские товары в Кении представят концерн «Белгоспищепром», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш» и другие производители.





«Наша сельхозтехника вполне способна составить конкуренцию европейским аналогам, а в части стоимости – на порядок обойти. Ведь именно ценовая доступность товара является приоритетным фактором для африканского рынка», – считает начальник управления перспективного развития продаж в страны дальнего зарубежья ОАО «Гомсельмаш» Юрий Рафеев.





Участники Road Show получили ответы на актуальные вопросы, связанные с ведением бизнеса в данном регионе, в т.ч. в режиме он-лайн от Посольства Беларуси в Кении.





«Кения – одна из самых платежеспособных стран Восточной Африки, в которой постоянно объявляются госпрограммы финансирования, работает много крупных компаний, проявляющих готовность к взаимовыгодной торговле, осуществлению сборки техники, спрос на которую в стране постоянно растет.





Кения является центром восточноафриканского сообщества, в которое включены 6 стран. Это большая зона свободной торговли с унифицированным таможенным союзом, общая численность населения которого сопоставима с Россией и составляет свыше 140 млн человек», – отметил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Роман Козырь.





«Кения – это почти 50 миллионная страна с богатыми природными ресурсами, около половины территории которой занято под сельское хозяйство. Было бы правильно использовать данную выставку как возможность заявить о белорусском потенциале поставок сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продуктов питания.





Ведь Беларусь работает по экспорту с более чем ста странами, и эту географию надо расширять, включая в нее страны дальней дуги», – дополнил слова советника директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.





Участники Road Show получили также дополнительную информационную поддержку: справочник маркетинговых исследований по кенийскому рынку и журнал «Конъюнктура рынков», посвященный Республике Кения, разработанные Национальным центром маркетинга специально к выставке «FOODAGRO».