Курс доллара вырос всего на 0,0006 рубля до 2,0991 BYN/USD.





Курс евро упал на 0,0064 рубля до 2,3584 BYN/EUR. Несмотря на сегодняшнее снижение с начала июня евро прибавил в цене +0,0200 рублей (0,86%).





Курс российского рубля снизился 0,0043 рубля до 3,2206 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ был на максимуме за 16 дней.









Россия

Центробанк России выставил следующие валютные курсы на завтра: доллар вырос на 11 копеек до 65,2340 российских рублей, а курс евро, наоборот, снизился на 10 копеек до 73,2708 российских рублей.