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А в Казахстане бензин дешевеет

Почти на 2 тенге упали средние цены на АИ-92.


На протяжении первых двух месяцев весны стоимость топлива в Казахстане была достаточно стабильна, однако в мае ситуация изменилась, передает kolesa.kz

Три из пяти крупных игроков рынка снизили цены на АИ-92. Так, на станциях Helios можно заправиться по 145 ($0,38) вместо 147 тенге. Sinooil тоже отпускает 92-й по 145 (было 149), а на АЗС «Газпрома» бензин продают по 146 тенге. Без изменений ценники остались у «КазМунайГаза» и Royal Petrol: 149 ($0,39) и 145 тенге соответственно.

А вот стоимость дизеля осталась прежней абсолютно у всех. Дешевле всего солярка на АЗС Royal Petrol. Там заправиться можно по 188 тенге ($0,49). Наиболее высокие цены у Helios и «Газпрома», которые просят по 193 тенге ($0,50) за литр.


Кстати, напомним, что в Беларуси топливо регулярно дорожает и, например, 92-ой бензин стоит уже более $0,75, то есть в полтора раза дороже, чем в Казахстане.



"Белорусский партизан"
12:46 06/06/2019
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