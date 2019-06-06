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Белорусский бизнесмен, сооснователь Wargaming: "Эра оффшоров заканчивается"

Белорусский бизнесмен, один из основателей известной во всем мире компании Wargaming Иван Михневич​ в интервью ria.ru рассказал о ситуации на Кипре, где для выходцев с постсоветского пространства создаются "токсичные условия" работы. Там "русскими бизнесменами" называют и белорусов. Белорус Михневич является вице-президентом партии "Я гражданин", которая защищает на Кипре права русскоязычного меньшинства.

По словам бизнесмена, проблемы начались около года назад с директивы Центрального банка Кипра, который решил провести деоффшоризацию экономики. А перед этим, говорит он, Никосию посетили представители американской администрации. Иван Михневич отмечает, что на Кипре была "очень высокая концентрация" "русских денег", а сейчас их пытаются с острова "прогнать". Русским бизнесменам просто закрывают счета и предлагают переводить деньги "куда хотят". При этом власти Кипра заявляют, что на самом деле борются с "сомнительными бизнес-практиками".

В результате "вычищают" не только собственно бизнес русских бизнесменов, но и выходцев из других стран. "Эра оффшоров заканчивается", — говорит Михневич.

Еврорадио
12:47 06/06/2019
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