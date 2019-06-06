Минэнерго РФ: Ущерб от грязной нефти в "Дружбе" будет оценен до осени
Оценка ущерба от инцидента с попаданием загрязненной нефти в трубопровод "Дружба" будет сделана в течение лета, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
По его словам, в российском ведомстве подготовили "комплекс изменений в нормативную базу, который ужесточает контроль поступления кондиционной нефти в систему – это новый технический регламент".
При этом Александр Новак заверил, что в течение ближайших нескольких месяцев техрегламент будет готов. Ситуация с попаданием загрязненного сырья в нефтепровод пока не привела к изменению прогноза по добыче нефти в России в этом году.
"Оценка ущерба и соответственно изменения в договорных отношениях будут определены в течение лета", – ответил российский министр на соответствующий вопрос.
Ухудшение качества нефти в "Дружбе" произошло в апреле. Компания "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о том, что предпримет меры для скорейшего решения проблемы. Общий объем некондиционной нефти оставил порядка трех миллионов тонн.
В течение прошлого месяца прокачка чистой нефти возобновилась для потребителей в Беларуси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. В течение нескольких дней завершится очистка участка до Польши. Загрязненная нефть с территории Беларуси прокачивается обратно в Россию.
Источник: Sputnik
11:10 06/06/2019