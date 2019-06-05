Нацбанк изъял с рынка почти 1,5 миллиарда рублей

К аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 17 участников со ставками от 9,9783% до 9,9993% годовых на общую сумму 1 464,26 млн. рублей.





Принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 1 464,26 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 9,9888% годовых, удовлетворено 20 предложений от 17 участников.





Таким образом Нацбанк на аукционе выбрал максимально возможную сумму, при этом снизив ставку по сравнению с предыдущим аукционом.









На предыдущем аукционе, который состоялся 29 мая, фактический объем размещения составил 819,19 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 9,9940%.