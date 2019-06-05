Нацбанк изъял с рынка почти 1,5 миллиарда рублей
5 июня 2019 г. был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях, со сроком обращения 7 дней.
К аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 17 участников со ставками от 9,9783% до 9,9993% годовых на общую сумму 1 464,26 млн. рублей.
Принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 1 464,26 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 9,9888% годовых, удовлетворено 20 предложений от 17 участников.
Таким образом Нацбанк на аукционе выбрал максимально возможную сумму, при этом снизив ставку по сравнению с предыдущим аукционом.
На предыдущем аукционе, который состоялся 29 мая, фактический объем размещения составил 819,19 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 9,9940%.
Источник: belrynok.by
10:24 06/06/2019