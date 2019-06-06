В Минске на продажу выставлено помещение известного ночного клуба
На торги выставлено помещение бывшего ночного клуба «Сфера» прямо возле метро «Петровщина». Начальная цена — 812 тысяч евро, сообщает Центр промышленной оценки. Смотрите, как сейчас объект выглядит изнутри.
Фото с сайта cpo.by
Ночной клуб «Сфера» работал на Дзержинского 77а, но закрылся несколько лет назад. Сейчас помещение общей площадью около тысячи квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой в 812 тысяч евро, пишет
Объект включает в себя зал под дискотеку, зал игровых автоматов, помещения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, а также помещения общественного питания.
Правда, есть в отношении объекта и обременение: 320 «квадратов» сдано в аренду на пять лет с апреля 2019 года.
Как рассказали Realt.by в компании «Агролизинг», которая владеет помещением, они купили его для своего клиента, но из-за его неплатежеспособности контракт пришлось разорвать.
— После расторжения договора помещение было изъято — это произошло около двух лет назад. Это уже второй аукцион по этому объекту, — сказали в «Агролизинге».
Аукцион пройдет пятого июля.
09:19 06/06/2019