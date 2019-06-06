В Минске на продажу выставлено помещение известного ночного клуба

Фото с сайта cpo.by





Ночной клуб «Сфера» работал на Дзержинского 77а, но закрылся несколько лет назад. Сейчас помещение общей площадью около тысячи квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой в 812 тысяч евро, пишет

Объект включает в себя зал под дискотеку, зал игровых автоматов, помещения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, а также помещения общественного питания.





Правда, есть в отношении объекта и обременение: 320 «квадратов» сдано в аренду на пять лет с апреля 2019 года.





Как рассказали Realt.by в компании «Агролизинг», которая владеет помещением, они купили его для своего клиента, но из-за его неплатежеспособности контракт пришлось разорвать.





— После расторжения договора помещение было изъято — это произошло около двух лет назад. Это уже второй аукцион по этому объекту, — сказали в «Агролизинге».

Аукцион пройдет пятого июля.



