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Правительство назначило представителей в «Беларусской национальной биотехнологической корпорации»

Совмин постановлением №356 от 3 июня назначил представителей государства в органах управления ЗАО «Беларусская национальная биотехнологическая корпорация». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ими стали вице-премьер Владимир Дворник и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. Ранее государство в органах управления общества представляли Михаил Русый и Леонид Заяц.

ЗАО «БНБК» реализует крупный инвестпроект в Пуховичском районе. Здесь на китайские кредиты строится завод по производству аминокислот и кормовых добавок с собственной сырьевой базой.

Напомним, что неофициально БНК связывают с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. 

08:51 06/06/2019
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