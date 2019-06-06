Правительство назначило представителей в «Беларусской национальной биотехнологической корпорации»
Совмин постановлением №356 от 3 июня назначил представителей государства в органах управления ЗАО «Беларусская национальная биотехнологическая корпорация». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Ими стали вице-премьер Владимир Дворник и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. Ранее государство в органах управления общества представляли Михаил Русый и Леонид Заяц.
ЗАО «БНБК» реализует крупный инвестпроект в Пуховичском районе. Здесь на китайские кредиты строится завод по производству аминокислот и кормовых добавок с собственной сырьевой базой.
Напомним, что неофициально БНК связывают с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым.
08:51 06/06/2019