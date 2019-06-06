Эксперт: теневой рынок недвижимости в Беларуси вырос до 50%

Наши конкуренты на теневом рынке не обосновывают стоимость своих услуг и работают без лицензий. Если в 2016 году теневой рынок недвижимости оценивался в объеме 25%, то сегодня представители государства оценивают его уже в 50%. И ценообразование не решает эту проблему.





Он добавил, что в обосновании Минюста, подготовившего проект постановления, регулирующего риелторскую деятельность, отсутствует экономическое обоснование тарифов для риелторов.





Проект постановления предполагает, что тарифы будут предельными, но это не отражает сути услуг. Как посчитать тарифы, которые разнятся по регионам из-за того, что население имеет разную платежеспособность.





Он обратил внимание на то, что перечень риелторских услуг, который есть в проекте, — закрытый, из-за чего внедрение новых сервисов невозможно.





Тарифы, которые установили в 2008 году, навели порядок на рынке, стало понятно, за что риелторы берут деньги. Но теперь излишнее регулирование не позволяет развиваться риелторам, уверен эксперт.









Мы не можем объяснить потребителям, что кроется за формулировками перечня услуг, которые составил регулятор. Конечная цель риелторской услуги — продать и купить недвижимость, а не непонятный набор услуг. В соседних государствах рынок сам определяет размер стоимости риелторских услуг, они оплачиваются в процентном отношении к сделке с недвижимостью.