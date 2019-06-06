Три партии яблок были с маркировкой. Страной происхождения была указана Молдова. Две партии перевозились без маркировки под видом утеплителя. Груз задержали и отправили специалистам Россельхознадзора на проверку.





1 июня в Смоленской области были остановлены три автомобиля, которые перевозили персики и нектарины под видом пива и печенья из Польши. Общий вес фруктов составил более 50 тонн.





При проверке документов обнаружилось, что на автомобилях были установлены чужие номерные знаки, а свидетельства о регистрации автомобилей имели признаки подделки. Документы и номерные знаки передали в полицию, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.