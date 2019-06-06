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Беларусь и Россия надеются до 1 июля договориться о цене на газ

Проблемы с загрязнением нефтепровода "Дружба" и последующие переговоры с Беларусью о компенсации потерь не отразятся на переговорах с республикой по цене на газ, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"На это никак не повлияет, на них не отразится, это разные сюжеты. Загрязнение нефти - это загрязнение, с ним борются, компании принимают участие в этом процессе", - сказал он.

Согласно договоренностям двух стран, Россия и Беларусь должны к 1 июля 2019 года договориться о ценах на газ с 2020 года.

По словам Яновского, переговоры идут, и шансы на то, что к концу июня будет выработано решение, остаются. "Переговоры идут. Успеем", - сказал он.

Как сообщалось, в соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Беларуси ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Беларуси неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ ($70 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу).

До возникновения проблемы качества нефти в нефтепроводе "Дружба" вопрос будущей цены на газ активно обсуждался чиновниками двух стран на разных уровнях.

Интерфакс
07:39 06/06/2019
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