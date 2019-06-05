Что произошло

На «Евроторг» пожаловалась гомельская сеть «Широких», ей принадлежат восемь торговых объектов. Представители сети возмутились жесткими условиями, которые ритейлер предъявлял к контрагентам. Например, «Евроторг» мониторил цены на полках «Широких», и, если обнаруживал цену пониже, давил на оптовика. Тот должен был добиться такой же наценки у сети «Широких». Это ухудшало условия сотрудничества с гомельской компанией, из-за чего, кроме прочего, поставки товаров для нее прекращались.





«Широких» даже показал переписку из Viber с некоторыми поставщиками. Выяснилось, что «Евроторг» требовал от «АстраСинтез» снижения цен на презервативы. Сеть из Гомеля продавала их за один рубль 89 копеек, «Евроопт» – за два рубля 99 копеек. Крупный ритейлер настаивал на том, чтобы все остальные торговали контрацептивами за три рубля 30 копеек. «Широких» не согласилась, и «АстраСинтез» отказалась поставлять продукцию, чтобы сохранить полки «Евроопта».









Что теперь

МАРТ заключил, что «Евроторг» пытался устранить конкурентов, что противоречит «закону, добросовестности и разумности». Эксперты выявили: «Широких» понес убытки, его деловые связи серьезно пострадали. Крупнейший ритейлер страны признали виновным, но оснований для того, чтобы привлечь «Евроторг» к административной ответственности, министерство не нашло. Дело оставалось за гомельской сетью. Административное преследование могло бы начаться только после заявления от «Широких». Но там заявили, что решения МАРТ им достаточно, и меры не предпримут.