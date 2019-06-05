К данному письму МАРТ подтолкнули обращения граждан. В качестве примера рассмотрена жалоба гражданки Кияниченко об отказе продавца в реализации товара со скидкой в случае оплаты его картой «Халва», эмитированной МТБанком, пишет kurjer.info





Согласно информации, представленной банком и магазинами, МТБанк при обращении своей карты рассрочки заключает два договора: первый с кредитополучателем- потребителем — на предоставление овердрафтного кредита; второй с организациями торговли и сервиса — возмездного оказания услуг.





Условиями договора на предоставление овердрафтного кредита для потребителя определено право на использование карты «Халва» в организациях торговли и сервиса, включённых в партнёрскую сеть МТБанка, а также предусмотрена фиксированная процентная ставка в размере 0,1% годовых. То есть потребитель практически не платит за рассрочку при условии своевременного исполнения им обязательств перед банком по погашению кредита.





Оплату услуг МТБанка по предоставлению рассрочки платежа потребителям, использующим «Халву», фактически осуществляют магазины-партнёры на основании договора возмездного оказания услуг в установленном размере (% от суммы совершённых операций в рамках продукта). Аналогичные условия установлены также другими банками при обороте банковских карт рассрочки платежа, говорится в письме МАРТ.









В антимонопольном ведомстве отметили, что для возмещения своих расходов по оплате услуг банкам организации торговли и услуг включают их в цену товара либо закрепляют в условиях предоставления скидок положения о неприменении скидок в случае оплаты товара посредством «Халвы» или иной аналогичной банковской карты, т. к. в данном случае для потребителя установлены иные условия оплаты товара.





В первом случае оплату предоставления рассрочки платежа за товар осуществляют все покупатели, независимо от того, приобретался ими товар с рассрочкой платежа или нет.





Во втором случае в разрез с требованием Закона «О защите прав потребителей» торговля фактически устанавливает разные цены для потребителей, считают в МАРТ.





Продавец не имеет права устанавливать разный размер скидок либо не применять установленные скидки в случае оплаты товара в безналичной форме (например, с применением карточки рассрочки платежа). Кроме того, законодательство допускает стимулировать именно безналичную форму оплаты товара.





В МАРТ полагают, что установление таких условий выдачи кредитов банками вводит людей в заблуждение в отношении их бесплатности для потребителя (размер 0,1% годовых); до потребителя не доводится достоверная информация в доступной форме о стоимости данного кредита.





В связи с этим МАРТ просит банкиров до 11 июня высказать мнение о соблюдении прав потребителей в рамках установленной системы обращения карт рассрочки платежа.