



Проблемы с загрязнением нефтепровода "Дружба" и последующие переговоры с Беларусью о компенсации потерь не отразятся на переговорах по цене на газ, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщает "Интерфакс"





"На это никак не повлияет, на них не отразится, это разные сюжеты. Загрязнение нефти - это загрязнение, с ним борются, компании принимают участие в этом процессе", - сказал он.





Согласно договоренностям двух стран, Россия и Беларусь должны к 1 июля 2019 года договориться о ценах на газ с 2020 года.





По словам Яновского, переговоры идут, и шансы на то, что к концу июня будет выработано решение, остаются. "Переговоры идут. Успеем", - сказал он.









Напомним, в соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Беларуси ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году.





Ранее руководство Беларуси неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ ($70 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу).





Вопрос будущей цены на газ активно обсуждался чиновниками двух стран на разных уровнях еще до возникновения проблемы качества нефти в нефтепроводе "Дружба".