







Между тем, в докладе отмечается значительное улучшение показателей инфляция и дефицита счета текущих операций. Однако, "рост государственного долга, деноминированного главным образом в иностранной валюте, а также неопределенность в отношении компенсации за "налоговый маневр" России и развития двусторонних торговых отношений двух стран создают риски для экономического развития", говорится в докладе.





Как следствие, считают его авторы, "существующая система социальной защиты требует совершенствования для сокращения малообеспеченности и смягчения последствий экономических шоков".





По данным ВБ, Беларусь расходует около 2,5% ВВП на социальную помощь против 2,2% в среднем по региону Европы и Центральной Азии. Белорусскую систему отличает ассиметричный набор программ, что ограничивает эффективность и адаптивность существующей системы соцзащиты.





Эксперты ВБ подчеркивают, что в Беларуси только 3% от общих расходов на систему социальной защиты идут на адресную помощь малообеспеченным гражданам, а расходы на пособия по безработице занимают крайне незначительную долю в общих расходах.





"Расширение охвата адресной социальной помощи является важным инструментом снижения уязвимости и неравенства. В то время как в Беларуси имеется широкий спектр программ социальной помощи, коэффициент замещения доходов за счет социальной помощи является низким по сравнению с другими странами Европы", - отмечается в докладе.









Авторы доклада полагают, что "превращение ежемесячных социальных пособий в рамках в главную программу системы социальной помощи обеспечит справедливый подход к решению проблемы бедности и повышению социальной устойчивости".