



"На это никак не повлияет, на них не отразится, это разные сюжеты. Загрязнение нефти - это загрязнение, с ним борются, компании принимают участие в этом процессе", - сказал он.





Согласно договоренностям двух стран, Россия и Беларусь должны к 1 июля 2019 года договориться о ценах на газ с 2020 года.





По словам Яновского, переговоры идут, и шансы на то, что к концу июня будет выработано решение, остаются. "Переговоры идут. Успеем", - сказал он.









Напомним, в соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Беларуси ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году.





Ранее руководство Беларуси неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ ($70 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу).





Вопрос будущей цены на газ активно обсуждался чиновниками двух стран на разных уровнях еще до возникновения проблемы качества нефти в нефтепроводе "Дружба".



