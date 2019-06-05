Опять поражение: белорусский рубль уступил всем валютам

Курс доллара повысился на 0,0008 BYN до 2,0985 BYN/USD.





Курс евро поднялся на 0,0031 рубля до 2,3648 BYN/EUR. Сейчас евровалюта находится на максимуме за 34 дня, почти 5 недель.





Курс российского рубля вырос 0,0067 рубля до 3,2249 BYN/100 RUB. После трёх укреплений подряд рубль РФ взобрался на двухнедельный максимум (16 дней).









Россия

К полудню на Московской бирже сложились следующие курсы основных валют: курс доллара просел на 4 копейки до 65,1243 российских рублей, а курс евро практически не изменился и находится на уровне 73,42 российских рублей.





ЦБ РФ будет ориентироваться на эти значения при выставлении официальных курсов на завтра.