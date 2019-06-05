Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Опять поражение: белорусский рубль уступил всем валютам

Белорусский рубль девальвировался ко всем основным валютам на торгах в среду 5 июня. Валютная корзина прибавила в цене 0,11%. С начала июня стоимость корзины выросла уже на 0,5%.

Курс доллара повысился на 0,0008 BYN до 2,0985 BYN/USD.

Курс евро поднялся на 0,0031 рубля до 2,3648 BYN/EUR. Сейчас евровалюта находится на максимуме за 34 дня, почти 5 недель.

Курс российского рубля вырос 0,0067 рубля до 3,2249 BYN/100 RUB. После трёх укреплений подряд рубль РФ взобрался на двухнедельный максимум (16 дней).


Россия

К полудню на Московской бирже сложились следующие курсы основных валют: курс доллара просел на 4 копейки до 65,1243 российских рублей, а курс евро практически не изменился и находится на уровне 73,42 российских рублей.

ЦБ РФ будет ориентироваться на эти значения при выставлении официальных курсов на завтра.

Источник: select.by
13:57 05/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Oops! Белорусский директорат в рубль не верит
Белорусский рубль сдает позиции
Не долго музыка играла: белорусский рубль сдался


Блоги
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё